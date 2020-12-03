"شركة الكرة ومصير باتشيكو".. يونس يكشف مفاجآة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن شركة كرة القدم سوف تظهر قريباً وسيكون الأمر بمثابة مفاجآة سارة للجماهير، حتى يتم الحفاظ على الفريق من أي مشاكل.

وقال يونس في تصريحات عبر قناة الزمالك "باتشيكو لن يرحل، حتى الآن هو مستمر وملتزم بتعاقده مع النادي ولا يوجد أي مشاكل".

وتابع "باتشيكو قال لنا أنه سعيد في نادي الزمالك، وبالتالي هو مستمر، يجب على الجماهير أن تدافع عن كيان الزمالك من الشائعات".

واستمر "هناك مفاجآة سوف تظهر قريباً للنور، شركة كرة القدم الخاصة لنادي الزمالك، خلال شهر سيتم انهاء كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر".

واختتم "سيتم تطوير شركة الكرة لكي يتم حماية الفريق من أي مشاكل كانت تحدث في الماضي، شركة كرة القدم مهمة جداً بالنسبة لنا، مهمة لاقتصاد كرة القدم والفريق، ميزانية منفصلة وكل الأمور ستكون مدروسة".