عمرو جمال: بصمة العشري وخبراته سر الفوز على الزمالك

أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش ان طارق العشري المدير الفني للفريق، بذل مجهود كبير معهم خلال الفترة الماضية حتى يظهر الفريق بهذا الشكل.
وقال عمرو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أنطارق العشري تحدث معهم على ضرورة الفوز بالمباراة والتواجد في النهائي مؤكدا ان الفريق يمتلك لاعبين وادارة على اعلى مستوى.
واضاف ان طارق العشري خاض المباراة بذكاء شديد خاصة وان الزمالك
وأتم طارق العشري نجح في رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين واهلنا جيدا للمباراة في اسبوعين فقط، بالاضافة الى طريقة اللعب الذي كان لا يعلمها احد في المباراة بسبب تبادل الادوار المستمر.
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