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عمرو جمال: بصمة العشري وخبراته سر الفوز على الزمالك

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أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش ان طارق العشري المدير الفني للفريق، بذل مجهود كبير معهم خلال الفترة الماضية حتى يظهر الفريق بهذا الشكل.

وقال عمرو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن

طارق العشري تحدث معهم على ضرورة الفوز بالمباراة والتواجد في النهائي مؤكدا ان الفريق يمتلك لاعبين وادارة على اعلى مستوى.

واضاف ان طارق العشري خاض المباراة بذكاء شديد خاصة وان الزمالك

كان يمتلك طموح الفوز لمواجهه الاهلي من جديد ولكن خبرات العشري و اللاعبين وتطبيق فكره داخل الملعب، حسم المباراة لصالحنا بشكل جيد.

وأتم طارق العشري نجح في رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين واهلنا جيدا للمباراة في اسبوعين فقط، بالاضافة الى طريقة اللعب الذي كان لا يعلمها احد في المباراة بسبب تبادل الادوار المستمر.

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