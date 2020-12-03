أيمن يونس: محمد صبحي قريب من الانتقال الي الإسماعيلي

أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي وحارس المنتخب الأولمبي أصبح قريباً من الانتقال لصفوف الإسماعيلي علي سبيل الإعارة.

وقال يونس في تصريحات لقناة "الزمالك" : "

محمد صبحي يقترب من الانتقال لصفوف الاسماعيلي، هو يحتاج للمشاركة للحفاظ علي مكانه في تشكيلة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد المقبلة".

وأضاف: " تلقيت اتصالاً من سعفان الصغير الذي

طلب ضم صبحي علي سبيل الإعارة".

وعن مستوي محمد ابو جبل الحارس الأساسي للزمالك قال ايمن يونس: " ابوجبل الحارس الأفضل في افريقيا في الوقت الحالي".

وأتم: " محمد عواد ايضاً حارس مميز لكنه يحتاج للصبر، لقد حدثت مشكلة لرفضه الحلوس احتياطياص أمام طلائع الجيش لكننا سنحتوي الأمر".