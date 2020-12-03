عضو اتحاد الكرة السابق: الأهلي فاز بلقب افريقيا بالأهداف وليس بالأداء

أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن النادي الأهلي استحق الحصول على بطولة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك. وقال كردي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأهلي حصل على بطولة أفريقيا بالأهداف وليس بالأداء والزمالك قدم مستوي مميز للغاية فى المباراة النهائية ولكن لم يحالفه التوفيق". وأضاف: "فى النهاية الأهلي يستحق بطولة أفريقيا وهناك مباريات كثيرة الأحمر فاز بالأهداف وليس الزمالك".

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