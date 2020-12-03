كرم كردي: أرفض وجود لجنة الحكماء في الزمالك

أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن جلسة الوداع لأمير مرتضي المشرف العام السابق لفريق الزمالك أثرت فى نفوس اللاعبين بشدة. وقال كردي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أرفض تواجد لجنة الحكماء بالزمالك لانها من وجهة نظري سيكون هناك تضارب فى القرارات ووجهات النظر مما سيضر بمسيرة النادي". وأضاف: لا أشعر بالإرتياح لبداية عمل اللجنة المؤقتة بالزمالك وأري أنه يجب أن تراجع اللجنة حساباتها بشأن لجنة الحكماء وقراراتها بما يتناسب مع مصلحة القلعة البيضاء".

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