برشلونة يحقق خامس انتصاراته ويوفنتوس يستعرض بثلاثية 

تغلب برشلونة الإسباني على مضيفه فرينكفاروزي المجري بثلاثة أهداف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ودخل برشلونة المباراة بقوة وافتتح التسجيل بأقدام لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 14، ثم عاد الفريق ليضيف الهدف الثاني بواسطة المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت عند الدقيقة 21.



واختتم الفرنسي الآخر عثمان ديمبلي النتيجة مضيفًا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 28 من علامة الجزاء.



ولحساب ذات المجموعة، انتصر يوفنتوس الإيطالي على دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف نظيفة، تعاقب على تسجيلها كل من فيدريكو كييزا، وكريستيانو رونالدو، وألفارو موراتا.



وبهذه واصل برشلونة تصدره للمجموعة السابعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات، يليه يوفنتوس ثانيًا بـ 12 نقطة، ثم يأتي كل من فرينكفاروزي ودينامو كييف في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.



وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق يوفنتوس فوزًا سهلًا على ضيفه دينامو كييف، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم.



وأحرز أهداف يوفنتوس كل من فيديريكو كييزا (21)، كريستيانو رونالدو (57) وألفارو موراتا (66).



وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر برشلونة (15)، وتجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة بالمركز الثالث.



وكان برشلونة ويوفنتوس قد ضمنا التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الماضية، لذلك كانت مهمة فريق السيدة العجوز سهلة أمام ضيفه.



دخل يوفنتوس لأجواء المباراة سريعًا، وكاد كييزا أن يتقدم لليوفي بهدف أول في الدقائق الأولى بعدما استلم الكرة وأطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار قائم بوشكان حارس دينامو كييف.



ومن ركلة ركنية ليوفنتوس بالدقيقة 17، ارتقى ويستون ماكيني متوسط ميدان اليوفي وقابل الركنية بتسديدة رأسية تمكن الحارس من التصدي لها وإبعادها عن مرماه.

المصدر: وكالات