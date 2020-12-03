الامارات | شباب الأهلي والوحدة يعزّزان صدارتهما لدوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوحدة يعزّزان صدارتهما لدوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريقا شباب الأهلي والوحدة، صدارتهما لمجموعتيهما الأولى والثاني في دوري السلة، بتحقيقهما، أول من أمس، انتصارهما الخامس على التوالي، في افتتاح إياب الدور التمهيدي للبطولة، والذي جاء لـ«فرسان دبي» على حساب ضيفه البطائح بواقع «96-89»، وللعنابي على حساب مضيفه بني ياس بنتيجة «86-82».

وشهدت الجولة استعادة حامل اللقب فريق الشارقة للغة الانتصارات، بفوزه على ضيفه الوصل «85-68»، قبل أن يسدل الستار بلقاء المجموعة الثانية، بفوز الظفرة على فريق العين بواقع «58-42».

وبنتائج الجولة، عزز شباب الأهلي صدارته لفرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق النقطتين عن ملاحقه الشارقة، فيما تراجع البطائح إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق النقطة عن النصر الذي خضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة.

وبصورة مماثلة، حافظ الوحدة وبالعلامة الكاملة على صدارة فرق مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق النقطة عن الظفرة الوصيف.

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