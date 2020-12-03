الامارات | جلال حميد: النصر عينه على كل ألقاب الصالات في الموسم الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن جلال حميد: النصر عينه على كل ألقاب الصالات في الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب فريق الصالات لنادي النصر، جلال حميد الصيادي، تطلعات العميد في الموسم الحالي لكرة قدم الصالات بأنها لن تقف عند الفوز بلقب واحد، بل إن «عين النادي على كل ألقاب الموسم الحالي». وكان النصر قد افتتح الموسم بفوزه بلقب كأس الاتحاد. ويعد اللاعب الصيادي، وهو من (مواليد الدولة) من بين ابرز اللاعبين الذين تمكنوا من فرض بصمتهم الكروية خلال مباريات العميد خلال الموسمين الماضيين، ويعد من هدافي النصر الأساسيين، بعد ان سجل خمسة أهداف في كأس الاتحاد، وثلاثة في كأس الإمارات، وهدفاً آخر في بطولة الدوري التي يتصدر ترتيبها العميد بعد جولتين من انطلاقتها.

وعن تطلعاته بخصوص الموسم الجاري، قال الصيادي لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد لديّ تطلعات وطموحات خاصة، بل الهدف واحد لجميع اعضاء الفريق، وهو ان يواصل النصر تفوقه وتألقه خلال المباريات، وأن يحرز جميع البطولات، وإذا كان كأس هداف البطولة يخدم فوز النصر ببطولة الدوري فهو طموح جميع اللاعبين»، وختم تصريحاته بتقديم الشكر لمسؤولي النادي على الدعم الذي يلقاه وزملاؤه من أجل نجاح الفريق.

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