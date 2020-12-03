الامارات | الجواد «وادي» يطلب لقب «القرهود للسرعة» في «ميدان» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد «وادي» يطلب لقب «القرهود للسرعة» في «ميدان» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع الجواد «وادي»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شعار رد الاعتبار وتحقيق لقب بطولة «القرهود للسرعة» خلال أمسية السباق في الثالث في الموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي، وذلك في الشوط الرابع الرئيس مساء اليوم. بينما في المقابل يسعى كذلك «سالتراين دبي»، لمالكه علي حداد، إلى لقب الشوط الرئيس الثاني «انتصار»، خصوصاً أن الجوادين «حلا» و«صيفين» في نسخة العام الماضي من البطولتين.

وتقام اليوم ستة أشواط برعاية «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز يبلغ 632 ألفاً و500 درهم، وينافس على ألقابها 76 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وتجري جميع الأشواط على المسالك الرملية لمضمار «ميدان»، حيث خصص اثنان منها للخيول المبتدئة، مقابل شوط لخيول فئة «التكافؤ»، ومثله ضمن الفئة «المشروطة»، وشوطين ضمن فئة «ليستد» يمثلان البطولتين الرئيستين للسباق، وتبلغ جوائز كل منها 132 ألفاً و500 درهم.

ويُستهل أول أشواط السباق، في السادسة والنصف، ببطولة «ميناء راشد» المخصصة للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر رملي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع «القرهود للسرعة» الذي يجري لمسافة 1200 متر، واجتذب تسعة من نخبة خيول السرعة، يتقدمها «وادي» بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس داني أونيل. وفي ثانية البطولات الرئيسة، يعاود الجواد «سالتراين دبي»، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقيادة الفارس ريتشارد مالون، اختبار مسافة 2000 متر رملي، عقب حلوله رابعاً، في مارس الماضي، بالجولة الثالثة من بطولة «تحدي آل مكتوم».

وتصطدم طموحات «سالتراين دبي» بوجود ثمانية من نخبة الجياد، يتقدمها زميل «ميليتاري لو» في الإسطبل، الجواد «كيسي جونز» لمالكه ناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، خصوصاً أن «كيسي جونز» يدخل سباقه بجاهزية أكبر عقب تحقيقه، قبل أسبوعين، انتصاراً على المضمار ذاته وبالمسافة نفسها.

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