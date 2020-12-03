الامارات | 550 مشاركا في ندوة «الرياضة في مسيرة الاتحاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 550 مشاركا في ندوة «الرياضة في مسيرة الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية الرياضيين، بالتعاون مع جمعية الإعلام الرياضي، ندوة بعنوان «الرياضة في مسيرة الاتحاد»، وذلك ضمن احتفالات الإمارات بالذكرى التاسعة والأربعين لليوم الوطني.

وشارك في الندوة، التي عقدت عبر تطبيق «زووم»، عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، والدكتور أحمد الشريف رئيس جمعية الرياضيين، والعميد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والإعلامي محمد الجوكر المستشار الإعلامي بجريدة البيان. وأدار الندوة الإعلامي علي الظبياني من قناة الشارقة الرياضية، كما حظيت الندوة التي عقدت جلستها الرئيسة في فندق رافلز في دبي، بتواصل كبير من المشاركين من خارج الدولة عبر (الفيديو كونفرانس) لنحو 550 مشاركاً من الدول العربية. وغطّى المتحدثون جوانب العديد من المحاور شملت الرياضة في تاريخ الاتحاد، والرياضة ورؤية القائد المؤسس، وإسهام الرياضة في تعزيز مفهوم الوحدة محلياً وعربياً، ومحاور أخرى.

وتحدّث المشاركون عن الدور الكبير الذي قام به القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي مارس الرياضة، وزرع حب الرياضة في نفوس الرياضيين، ودورها الكبير في صحة المجتمع بشكل عام، بجانب الحفاظ على الموروث الثقافي. هذا إلى جانب وضع الأسس لبناء دولة عصرية قوية، حققت نجاحات كبيرة على مستوى استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب الإنجازات التي حققتها المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب.

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