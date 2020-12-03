الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعجاب

يواصل لاعب شاب وضع علامة إعجاب على كل الفيديوهات والأخبار السلبية، التي تنشر في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عن ناديه الذي غادره إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة.

مركز

لاحظ إعلاميون أن أحد المراكز الإعلامية لنادٍ بدوري الخليج العربي، يتعاون بشكل كامل مع الإعلاميين حينما يكون فريقه فائزاً، بينما يتجاهلهم في حالة الهزيمة، ما يفرض على رابطة المحترفين وضع سياسة واضحة للتعامل، خلال أزمة «كورونا».

عزلة

يعيش اللاعب الشاب، في أحد أندية دوري الخليج العربي، حالة نفسية سيئة، وعزلة عن بقية زملائه، بسبب تدني مستواه الفني، وكثرة حديث مدرب الفريق عن ضرورة استعادته مستواه، كونه كان أحد العناصر الأساسية في الفريق.

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