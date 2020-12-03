الامارات | مقترح بدور افتتاحي في أبطال أوروبا من 10 مباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بدور افتتاحي في أبطال أوروبا من 10 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هذا الأسبوع، مقترحاً بشأن تغيير نظام مسابقته الأولى للأندية (دوري الأبطال)، بحيث تخوض الفرق 10 مباريات على الأقل في الدور الأول، بحسب تقارير إعلامية.

ويتوقع أن يبدأ الاتحاد القاري تطبيق النظام الجديد عام 2024، وذلك في ظل خشيته اعتماد بطولة رديفة «سوبر ليغ»، تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وذكرت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أن «النظام السويسري» سيُعتمد في المسابقة، بحيث تشارك كل الفرق الـ32، أو الـ36، في دوري واحد، وتواجه 10 أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الإصلاح على المسابقة الأشهر عالمياً للأندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد رؤوس المجموعات، يخوض كل فريق خمس مباريات على أرضه، ثم خمساً خارج ملعبه، ضد أندية من مستويات مختلفة.

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