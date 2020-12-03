شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحفز لاعبيه قبل مواجهة بطل جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، جلسة اليوم، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لتحفيزهم قبل مباراة العودة أمام ارتا سولار بطل جيبوتي التي ستقام بعد غد الجمعة باستاد المقاولون العرب.
ويؤدي الفريق تدريبه الرئيسي على الملعب بينما يخوض فريق ارتا سولار الذي وصل صباحا تدريبه على الملعب الفرعي على أن يؤدي مرانه غدا على ملعب المباراة.
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