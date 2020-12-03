اخبار الرياضه

قلق وحداوي من إصابة جوستافو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قلق وحداوي من إصابة جوستافو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - على الرغم من الفوز المعنوي الذي حققه فريق الوحدة على نظيره الباطن في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير للمحترفين، بنتيجة 3/1، بعد 4 هزائم متتالية إلا أن الشارع الوحداوي لا يزال ينتابه الخوف والقلق على فريقه في مواجهة الأحد القادم أمام الاتحاد من استمرار الأخطاء الدفاعية، وخصوصا من عبدالله الحافظ، ومحمد العمري، ونايف كريري، إذ ظهر على هذا الثلاثي الارتباك، إضافة إلى قصور في واجبات خط الوسط الذي لا يزال عاجزا عن خلق فرص حقيقية للمهاجمين.

من جهة ثانية، تتحدد مشاركة اللاعب جوستافو (المصاب) في المباراة خلال تدريب غد (الجمعة) بعد التأكد من جاهزيته وشفائه الكامل من الإصابة التي يعاني منها.

وميدانيا، دعم المدير الفني ايفون فييرا، خط الوسط بمحورين؛ وليد باخشوين، ومحمد القرني، من أجل إغلاق منطقة الوسط أمام الخصم، وعدم فتح الملعب أمامه، والمساهمة في التنظيم الدفاعي.


كانت هذه تفاصيل خبر قلق وحداوي من إصابة جوستافو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"