شكرا لقرائتكم خبر عن بن نافل: الثلاثية رفعت من سقف الطموح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدى رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن نافل، سعادته الغامرة بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخ النادي. وقال بن نافل: حققنا البطولة الأغلى.. بطولة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولحظات الفوز جداً مميزة، حققنا الثلاثية التاريخية، وزادت سعادتي أكثر بأن الهلال أصبح هو أول فريق سعودي يجمع ثلاثية «دوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين» في موسم رياضي واحد. وأشار إلى أن «تحقيق الثلاثية رفع سقف الطموح، وسنستمر بالعمل والاجتهاد لإسعاد الجماهير». وفي سؤال عن ماذا بعد الثلاثية، أجاب ‏«نطمح للمزيد من الألقاب». وحول أعمار اللاعبين في الفريق الهلالي، قال: ‏«العطاء الكروي لا أراه مرتبطا بالعمر، التزام اللاعب بنفسه وجدوله اليومي يجعله قادراً على العطاء بشكل دائم».

وأضاف «متوسط أعمار لاعبي الهلال هو 27 عاماً وسياسة التشبيب والإحلال موجودة لدينا، لكنها تأتي بتدرج». وعن فرصة مشاركة اللاعبين الشباب مع الفريق الأول، قال ‏«الفرصة لتمثيل الفريق الأول من اللاعبين الشبّان صعبة، ولكن على من يكون متواجداً مع الفريق الأول أن يبذل كل ما لديه من العمل للوصول إلى الفريق الأول».

وأضاف ‏«هدفنا الآن في الفئات السنية هو تصعيد الموهوبين إلى الفريق الأول»، وقال: ‏«بدأنا بالرياض بثلاث أكاديميات للهلال ونهدف للمزيد في مختلف أنحاء المملكة»، وعن التعاقد مع اللاعب فييتو، قال: ‏«طُلب من الجهاز الفني التعاقد مع خيارات من اللاعبين ووقع الاختيار على فييتو، ونحن نثق بالجهاز الفني»، وعن استمرار اللاعب السوري عمر خربين مع الهلال قال: «‏أي وقت يطلب فيه الجهاز الفني إلغاء عقد اللاعب عمر خربين أو أي لاعب آخر، سيتم إلغاؤه».

وعن أهداف الإدارة المالية في الهلال قال: ‏«من أهداف مجلس إدارة النادي تعزيز الاستدامة المالية وتغطية أي عجز مالي عن طريق الرعايات ودعم أعضاء الشرف»، مؤكداً أن ‏الدعم الذي يصل من الدولة ساهم برفعة شأن نادي الهلال. وعن التحقيق في إصابة لاعبي الهلال بـ«كورونا» في بطولة آسيا قال: لم نفتح أي تحقيق وكان كل همي سلامة بعثة الفريق وعودتهم لأرض الوطن.

وقال «كل بعثة الهلال أصيبت بفايروس كورونا وشفوا منه ولله الحمد، والله يستر علي أنا وفهد المفرج»، مؤجلا الحديث عن تجديد عقد رازفان، الذي ينتهي نهاية هذا الموسم. واختتم حديثه بقوله «شكراً للوالد الأمير الوليد بن طلال على دعمه المتواصل لنا الذي مكننا من الوصول لهذا المكان».