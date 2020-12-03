بن نافل: الثلاثية رفعت من سقف الطموح

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وأضاف «متوسط أعمار لاعبي الهلال هو 27 عاماً وسياسة التشبيب والإحلال موجودة لدينا، لكنها تأتي بتدرج». وعن فرصة مشاركة اللاعبين الشباب مع الفريق الأول، قال «الفرصة لتمثيل الفريق الأول من اللاعبين الشبّان صعبة، ولكن على من يكون متواجداً مع الفريق الأول أن يبذل كل ما لديه من العمل للوصول إلى الفريق الأول».
وأضاف «هدفنا الآن في الفئات السنية هو تصعيد الموهوبين إلى الفريق الأول»، وقال: «بدأنا بالرياض بثلاث أكاديميات للهلال ونهدف للمزيد في مختلف أنحاء المملكة»، وعن التعاقد مع اللاعب فييتو، قال: «طُلب من الجهاز الفني التعاقد مع خيارات من اللاعبين ووقع الاختيار على فييتو، ونحن نثق بالجهاز الفني»، وعن استمرار اللاعب السوري عمر خربين مع الهلال قال: «أي وقت يطلب فيه الجهاز الفني إلغاء عقد اللاعب عمر خربين أو أي لاعب آخر، سيتم إلغاؤه».
وعن أهداف الإدارة المالية في الهلال قال: «من أهداف مجلس إدارة النادي تعزيز الاستدامة المالية وتغطية أي عجز مالي عن طريق الرعايات ودعم أعضاء الشرف»، مؤكداً أن الدعم الذي يصل من الدولة ساهم برفعة شأن نادي الهلال. وعن التحقيق في إصابة لاعبي الهلال بـ«كورونا» في بطولة آسيا قال: لم نفتح أي تحقيق وكان كل همي سلامة بعثة الفريق وعودتهم لأرض الوطن.
وقال «كل بعثة الهلال أصيبت بفايروس كورونا وشفوا منه ولله الحمد، والله يستر علي أنا وفهد المفرج»، مؤجلا الحديث عن تجديد عقد رازفان، الذي ينتهي نهاية هذا الموسم. واختتم حديثه بقوله «شكراً للوالد الأمير الوليد بن طلال على دعمه المتواصل لنا الذي مكننا من الوصول لهذا المكان».
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