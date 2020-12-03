اليابان تتطلع لإقامة الأولمبياد بحضور المشجعين

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وأضافت اللجنة في تقرير موقت قدمته أمس، أنه وفقا للتدابير الوقائية للتصدي لانتشار العدوى، ستجرى مطالبة جميع الرياضيين والزوار بارتداء الكمامات.وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة توشيرو موتو، «إن القرار الخاص بعدد المشجعين الذين سيسمح بحضورهم في مختلف المنافسات، سيتخذ في العام المقبل».
وسيتحتم على الرياضيين تقديم نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة بهم بتاريخ لا يتجاوز 72 ساعة من وصولهم إلى اليابان.
وبعدها يخضع الرياضيون للفحص كل 4 أو 5 أيام، على أن تكون المغادرة عقب انتهاء مشاركتهم في منافسات الدورة.
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