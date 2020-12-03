شكرا لقرائتكم أيمن يونس: لن نسمح بتدخل أي شخص ولن نضم أي لاعب إلا بموافقة باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك، أن ما يثار حول تلقيه نصائح من الإعلامى أحمد شوبير بشأن صفقات الزمالك أمر عار تماما من الصحة.

وقال ايمن يونس فى برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك، أنه لا يوجد عاقل يمكنه أن يصدق ما يقال، فالزمالك بالنسبة لنا وطن ولن نسمح بتدخل أحد مهما كان اسمه ونحن نعلم تماما أهمية الفترة الحالية.

وقال أيمن يونس، إن المهمة صعبة نظرا لضيق الوقت وبداية موسم جديد، وما زاد من الأزمة هو خروج الفريق من كأس مصر والخسارة فى نهائى افريقيا، مضيفا: حاولنا نخرج اللاعبين من ازمة خسارة نهائى أفريقيا نفسيا، ونسعى لهذا خلال الفترة المقبلة.

وصرح أيمن يونس بأن لجنة الكرة دائمة الانعقاد من 10 صباحا يوميا ويتم الاجتماع مع لاعبين واداريين لمعرفة كل كبيرة وصغيرة فى الفريق، مشددا على أن شائعة الاستعانة بأحد من خارج النادى فى الصفقات هو امر يعتبر خيانة.

وقال أيمن يونس، إن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى صفقات اللاعبين، مؤكدا: أن اللجنة لن تضم أى لاعب إلا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس أن ما يقال عن رحيل بن شرقى عن الفريق امر عار تماما من الصحة، مشددا على أن اللجنة تضع فى أولوياتها الحفاظ على قوام الفريق، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفى مقدمتهم فرجانى ساسى ويوسف أوباما.

وشدد أيمن يونس على أنه يتمنى أن تقام انتخابات النادى فى أسرع وقت لاختيار مجلس منتخب، مؤكدا أن الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.