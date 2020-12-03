شكرا لقرائتكم صورة.. ننشر استغناء الزمالك عن محمد حسن لسيراميكا كليوباترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على انتقال محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا مقابل مليونين ونصف المليون جنيه.

جاء ذلك بعد المفاوضات التي تمت في الساعات الماضية بين عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك ومعتز البطاوي المشرف على الكرة بسيراميكا كليوباترا.