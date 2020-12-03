شكرا لقرائتكم وكيله: عبد الله بكري لم يوقع للزمالك.. ويملك عرضا من السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال عبد الله بكري لاعب بيراميدز أنه فوجئ بكلام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بشأن التوقيع للقلعة البيضاء، قائلا: "عبد الله لاعب محترف ولكن أبدى على رغبة وهو كلام مبدئي ولكن الإدارات لم تنهِ الأمور سويا ويحترم عقده مع بيراميدز".

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "لا توجد مفاوضات من إدارة الزمالك الجديدة بشأن ضم عبد الله بكري وعقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد".

استرسل: "عبد الله بكري يستطيع التوقيع لأي نادي في الانتقالات الشتوية القادمة ونحن منفتحين لأي شيء وفي حال طلب بيراميدز تجديد العقد فنحن نرحب بذلك".

أفصح: "عبد الله بكري لديه عروض خارجية منها من السعودية ومنها أوروبية لا ترقى للشكل الرسمي".