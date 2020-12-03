شكرا لقرائتكم أيمن يونس: إصابة محمد أشرف روقا بالرباط الصليبى وننتظر الأشعة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك أن إصابة محمد اشرف روقا لاعب وسط الزمالك عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى ولكن سيتم التأكد من التشخيص النهائى وفقا لنتيجة الاشعة التى خضع لها اليوم والتى ستظهر نتيجتها غدا.

وقال أيمن يونس فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أن إصابة روقا قوية وقد تكون رباط صليبى بنسبة كبيرة، ولكن سنتأكد من طبيعة الإصابة فور ظهور نتيجة الأشعة.

كما كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك عن رغبة اللجنة فى تعديل عقود بعض لاعبى الفريق مثل يوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبو جبل لانهم يحصلون على مقابل مادى لا يليق بمجهودهم مع الزمالك طوال الموسم.

وقال أيمن يونس: سيتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة يوم السبت المقبل لإزالة أى رهبة داخل اللاعبين من تغيير الوضع الإدارى فى الزمالك.

وعن إمكانية ضم احمد الشيخ وصالح جمعة وامير عادل للزمالك فقال أيمن يونس : الأسماء الثلاثة مطروحة امامنا ومن الممكن ضم لاعب منهم فى فترة الانتقالات الحالية، ولكن لجنة الكرة اشترطت أن يتم اختبار اللاعبين فى الملعب أولا قبل التعاقد وكذلك رأى البرتغالى باتشيكو.

فيما قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق هو صاحب الكلمة الاولى والأخيرة فى صفقات اللاعبين، مؤكدا عبر برنامج زملكاوى على قناة الزمالك : أن اللجنة لن تضم أى لاعب الا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس أن ما يقال عن رحيل بن شرقى عن الفريق امر عار تماما من الصحة، مشددا على أن اللجنة تضع فى أولوياتها الحفاظ على قوام الفريق، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفى مقدمتهم فرجانى ساسى ويوسف أوباما.

وشدد أيمن يونس على انه يتمنى أن تقام انتخابات النادى فى اسرع وقت لاختيار مجلس منتخب مؤكدا أن الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.