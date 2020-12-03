شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: تفاجئنا بوجود لاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة فى نادى الزمالك، أن لجنة الكرة فوجئت بمجرد تسلمها المهمة رسميا بأن هناك لاعبين فى الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 4 أشهر وهى أزمة كبيرة ولكننا نسعى لسداد جزء من مستحقات اللاعبين فى الفترة المقبلة.

وقال أشرف قاسم فى مداخلة مع برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، إن خزينة الزمالك لم يكن بها أموال سوى مليون و250 ألف جنيه وهو مبلغ زهيد لن يسمح بسداد مستحقات اللاعبين، ولهذا فإن لجنة الكرة تسعى لتوفير موارد مالية من خارج النادى لسداد التزامات اللاعبين وضمان عدم حدوث أزمات للاعبين.

من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك، إن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى صفقات اللاعبين، مؤكدا أن اللجنة لن تضم أى لاعب الا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس: أن ما يقال عن رحيل بن شرقى عن الفريق أمر عار تماما من الصحة، مشددا على أن اللجنة تضع فى أولوياتها الحفاظ على قوام الفريق، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفى مقدمتهم فرجانى ساسى ويوسف أوباما.

وشدد ايمن يونس على انه يتمنى أن تقام انتخابات النادى فى أسرع وقت لاختيار مجلس منتخب، مؤكدا أن الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.