شكرا لقرائتكم وكيل أحمد سيد زيزو يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حبشى وكيل أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك أن اللاعب باقى فى عقده موسمان اخران، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى النادى الأهلى، وكل ما يتردد مجرد شائعات .

وأضاف حبشى فى تصريحات لملعب اون الذى يقدمه أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت أن زيزو يحترم تعاقده مع الفريق، وإذا خرج عن الزمالك سيكون للإحتراف الأوربى، وسيكون عن طريق الزمالك، مضيفا أن اللاعب تلقى عدة عروض أوربية وهناك انتدية كانت تراقبه بالفعل ولكن لم تثل إلى مرحلة الجدية .

وشدد حبشى أن الأهلى لم يرسل أى عروض للتفاوض مع اللاعب أو ضمه خلال الفترة الحالية، كام لم يتحدث اللاعب معه " اى وكيله " عن الانقال إلى الفريق الأحمر

وعن إمكانية احتراف اللاعب فى اوربا كمحلل لعودته إلى الأهلى مثلما حدث فى صفقة كهربا، قال حبشى لا لن يحدث لأن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك، واحترافه فى اوربا سيكون عن طريق القلعة البيضاء

وكان الخليج 365 قدأاشار إلى رغبة اللاعب فى العودة لاوروبا مرة اخرى فى يناير المقبل لخوض تجربة احترافية جديدة.