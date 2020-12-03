الزمالك يقترب من ضم لاعبين راحلين عن الأهلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

دخل نادي الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مكثفة لضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي الراحل عن صفوف فريقه لضمه بداية من الموسم الجديد، وأكد مصدر مقرب من صالج جمعة أن هناك جلسة ستجمعه مع إدارة الناديين سيحسم اللاعب بعدها وجهته.

وكشف مصدر مطلع أن صالح جمعة تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية إلا أن اللاعب حصر اختياراته في ناديي الزمالك وبيراميدز خاصة بعد تقديمهما له أفضل عرض على المستوى المادي.

وفسخ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الاثنين الماضي.

على خط آخر، وقع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، ورغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز إلا أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفية من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده، وهو مادفعه لتغيير وجهته.

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