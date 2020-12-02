اخبار الرياضه

تشيلسي يتقدم علي اشبيلية بهدف في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انهي فريق الانجليزي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه اشبيلية الإسباني متقدماً بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة

لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

ونجح البلوز في مباغتة حامل لقب الدوري الأوروبي بهدف

مبكر عن طريق النجم الفرنسي اوليفيه جيرو في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة برصيد عشرة نقط وهو نفس رصيد اشبيلية صاحب المركز الثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يتقدم علي اشبيلية بهدف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"