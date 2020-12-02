مانشستر يونايتد يسجل هدف التعادل في شباك باريس سان جيرمان

ادرك فريق مانشستر يونايتد هدف التعادل امام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي لتصبح النتيحة 1-1 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطالاوروبا. ونجح ماركوس راشفورد نجم اليونايتد في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 32 من عمر المباراة. وكان البرازيلي نيمار قد تقدم اولا للضيوف في الدقيقة 11.

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