برشلونة يضيف الهدف الثاني أمام فرينكفاروزي

نجح فريق برشلونة الاسباني في تسجيل الهدف الثاني امام فرينكفاروزي المجري في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري ابطال اوروبا. سجل مارتن برايتوايت الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 21 من احداث الشوط الاول بعد عرضية من الجانب الايسر اسكنها مرمى الفريق المجري. وكان انطوان جريزمان سجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 14.

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