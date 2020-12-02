لايبزغ يخطف فوزا قاتلا على باشاك شهير ويعزز حظوظه بالتأهل

عزز لايبزغ الألماني آماله في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه المثير 4-3 على مضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي اليوم الأربعاء في الجولة 5 (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة 8 بمرحلة المجموعات.



ورفع لايبزغ رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق المواجهات المباشرة خلف مانشستر يونايتد (المتصدر)، قبل لقائه مع باريس سان جيرمان، الثالث بـ 6 نقاط.

وبقي باشاك شهير قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط.

وبادر لايبزغ بالتسجيل عبر لاعبه يوسف بولسن في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله نوردي موكيلي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأشعل باشاك شهير المباراة من جديد، عقب تسجيل عدنان قهوجي الهدف الأول للفريق التركي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

لكن داني أولمو أضاف الهدف الثالث للايبزج في الدقيقة 66.

وواصل قهوجي تألقه بعدما أضاف الهدفين الثاني والثالث لباشاك شهير في الدقيقتين 72 و85 وبينما كان الجميع يتأهب لانتهاء اللقاء بالتعادل 3-3، أحرز أليكسندر سورلوت هدف الفوز القاتل لفريق لايبزغ في الدقيقة 90+2.

المصدر: وكالات