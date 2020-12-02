شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع لاعب وسط الزمالك 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد الرسمي مع محمد حسن لاعب نادي الزمالك، لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الموقع الرسمي لنادي سيراميكا، إن محمد حسن لاعب الزمالك وقع على عقود الانتقال للفريق لمدة خمسة مواسم، في حضور طارق أبوالعينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا على تحقيق أهداف وطموحات النادي في مشاركته الأولى بالدوري الممتاز.

وتبذل إدارة نادي سيراميكا مجهودات كبيرة لإنهاء كافة الصفقات التي طلبها هيثم شعبان المدير الفني للفريق، والتي اختارها بعناية فائقة على أسس علمية وفنية مدروسة.