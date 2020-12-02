شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم بديل لـ «أحمد رمزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أيمن يونس، ضم عنصر بديل لأحمد رمزي بعد اعتذاره عن الانضمام للجنة. وقررت اللجنة الاستمرار في عملها بثلاثة أعضاء فقط هم، أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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