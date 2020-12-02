شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عادل ينتظر الموقف الأخير من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر المحترف المصري أمير عادل، خلال الساعات القليلة المقبلة حسم موقفه بشكل نهائي من التوقيع مع مسؤولي الزمالك من عدمه.
ويفاضل اللاعب بين عروض من بيراميدز ووادي دجلة من قبلهم الزمالك الذي تواصل معه بشكل رسمي وطلب حضوره إلى القاهرة للتوقيع قبل إيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.
وأبدى عادل رغبته في الانضمام للزمالك، مؤكدًا انه اختياره الأول لكنه ينتظر توصله لاتفاق مع اللجنة المعينة ولجنة الكرة.
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