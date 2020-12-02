شكرا لقرائتكم خبر عن محامي ممدوح عباس: نيابة الأموال العامة تحقق في مخالفات مليار جنيه على مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك، ان نيابة الاموال العامة بدأت التحقيق في بلاغات المخالفات المالية المتهم فيها مرتضي منصور الرئيس المعزول ومجلس ادارته والعاملين معه خلال فترة توليه رئاسة نادي الزمالك.

وأضاف شعيب لـ«المصري اليوم»ان التحقيقات تجري حاليا مع شخصيات متهمة في القضية وفي انتظار رفع الحصانة عن مرتضي منصور من مجلس النواب لبدء التحقيق معه في كل تهم المخالفات المالية التي أرتكبها طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تقدر حتي الان بمليار جنيه.

وتابع شعيب انه بعد ان أعلنت اللجنة الفرعية، بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، عن النتيجة وحصول مرتضي منصور، على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضي منصور، يطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله.

وأكد محامي ممدوح عباس انه من حق النيابة العامة ان تصدر ضد مرتضي أي قرارات تحفظية رغم ان حصانته البرلمانية ستنتهي في شهر يناير المقبل طبقا للدستور.

يذكر أن مرتضي منصو، واجه خلال الفترة الماضية بلاغات امام النائب العام، سيتم النظر اليها بعد انتهاء فترة الحصانة البرلمانية، من أبرزها بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، لتستره على جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.