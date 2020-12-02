شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي: الزمالك قادر على تخطي كبوته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قدرة اللاعبين على تخطي المحنة والكبوة التي يتعرض لها النادي والفريق حاليا. وقال مدير الكرة: «لدينا جيل رائع ولاعبين مميزين قادرين على إسعاد الجمهور وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم». الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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