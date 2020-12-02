شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المنيا وأسمنت أسيوط سلبيًا في «المظاليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق نادي المنيا، مع نادي اسمنت أسيوط، بدون أهداف، في الأسبوع الثاني لدوري الممتاز «ب» لكرة القدم «المظاليم»، ليرتفع رصيد كلا منهما إلى 4 نقاط يحتل بهما المركز الثاني والثاني مكرر.

وأعرب الكابتن شديد قناوي، المدير الفني لنادي المنيا، عن سعادته بأداء اللاعبين، مؤكدا أن الحظ لم يحالفهم في إحراز أهداف للفريق.

ولعب الفريق بتشكيل ضم كلا من عبدالكافي رجب حارس مرمى، وكلا من برسوم محروس، وإسلام طارق، وعمرو أنور، وأحمد إسماعيل، وعمرو سمير، وفيصل غريب، وأحمد عصام، ومحمد سمارة، ومحمود بلية، وعمرة عثمان.

أقيمت المباراة باستاد أسمنت أسيوط، وسط حضور من اللاعبين والأجهزة الفنية دون الجماهير، بسبب وباء كورونا.