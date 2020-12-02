شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم لاعب الزمالك وإنبي السابق لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادي أسوان ولجنة الكرة في النادي في إتمام التعاقد مع اللاعب صلاح سليمان مدافع المحلة والزمالك وإنبى السابق للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، إن الصفقة تأتي لدعم صفوف الفريق خلال الموسم القادم بالدوري الممتاز، لافتا إلى أن التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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