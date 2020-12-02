شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لباريس سان جيرمان فى موقعة الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان تشكيل الفريق لمواجهة مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة. تشكيل سان جيرمان جاء كالتالي: في حراسة المرمى: كيلور نافاس في الدفاع: عبده دياللو- ماركينيوس- برينسيل كيمبيمبي- أليساندرو فلورينزي في الوسط: لياندرو باريديس- دانيلو بيريرا- ماركو فيراتي في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- مويس كين. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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