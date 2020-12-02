كوتينيو: العودة إلى برشلونة تعني البدء من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

أكد البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ أن العودة إلى ​برشلونة​ تعني له البدء من جديد مشيراً إلى أنه يريد تحقيق النجاح مع النادي الكتالوني.



وصرح كوتينيو لمجلة " World Soccer":"بعد نهائي ​دوري أبطال أوروبا​، اتصل بي كومان شخصياً وأخبرني أنه يريدني أن أعود إلى برشلونة، كنت سعيداً جداً بمعرفة أنه وثق بي وأنه يريد عودتي، إنه يعرف الكثير ولا يخشى تجربة أشياء جديدة وأنظمة مختلفة".

وأضاف: "العودة إلى برشلونة بعد التسجيل في مرمى فريقي عندما كنت مع بايرن كان شعوراً غريباً".

وختم كوتينيو: "لعبت لبايرن ويجب أن تكون محترفاً، لطالما أردت اللعب مع برشلونة والعودة، بالنسبة لي، هذا يعني البدء من جديد وأريد أن ألعب بشكل جيد مع الفريق وأريد تحقيق النجاح".