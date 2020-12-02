لاتسيو حاول التعاقد مع هالاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

اعلنت شبكة سكاي سبورتس ان نجم نادي ​بوروسيا دورتموند​ الالماني ايرلينغ براوت هالاند كان من الممكن أن ينضم إلى ​لاتسيو​ خلال الفترة السابقة.



واوضحت هذه المصادر ان تاري المدير الرياضي للنادي الإيطالي حاول التعاقد مع المهاجم هالاند عندما كان يلعب داخل صفوف فريق براين النرويجي في عام 2018.

يذكر ان ​ايرلينغ هالاند​ غادر نادي براين النرويجي لينضم إلى نظيره ريد بول سالزبورغ مرة أخرى في الميركاتو الشتوي 2019 وبعد عام واحد وقع مع نادي بوروسيا دورتموند الالماني.