شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يستأنف عقوبة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020 قرر نادي ​برشلونة​ الإسباني تقديم استئناف ضد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني بشأن العقوبة التي تم توقيعها على الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تكريمه الاسطورة الراحل دييغو ارماندو مارادونا.

وقررت لجنة المسابقات الابقاء على انذار ميسي بالبطاقة الصفراء بالاضافة الى تغريمه مبلغ 600 يورو. وبعد تسجيله الهدف الرابع للفريق امام اوساسونا، حرص ميسي على توديع مارادونا من خلال ارتداء قميص فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني الذي ارتداه مارادونا. وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" فإن برشلونة يرى أن واقعة ميسي لأسباب إنسانية لا تستحق العقوبة.

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