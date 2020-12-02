شكرا لقرائتكم خبر بدء بطولة أمير الرياض للفروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بطولة كأس أمير منطقة الرياض لقفز الحواجز، وذلك على ميدان مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.

وتتكون البطولة التي تستمر 3 أيام من 12 شوطا تفوق جوائزها 200 ألف ريال، بمشاركة عدد من فرسان المملكة من جميع المناطق يتقدمهم فرسان المنتخب السعودي.

وتبدأ البطولة بشوط المبتدئين يليه شوط تأهيلي المستوى الصغير وشوطي التأهيلي المتوسط والكبير، ويقام غدا شوط فرسان أقل من 15 عاما وشوط فرسان أقل من 21 عاما ونهائي المبتدئين ونهائي المستوى الصغير، فيما يشهد الختام يوم السبت نهائي الفئة السنية ونهائي المستوى المتوسط ونهائي المستوى الكبير على كأس أمير منطقة الرياض.