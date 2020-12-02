فيصل بن فهد يلتقي مسؤولي الدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بمكتبه أمس مدير العمليات والمستشار الفني للاتحاد السعودي للدراجات عبدالله المزيد، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للدراجات راجي الجوهر، ومدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل مشعل الطرجم. واطلع نائب أمير منطقة حائل على الترتيبات الخاصة بالبطولة الثانية لدوري الدراجات للدرجة الممتازة (شباب - كبار)، والمقامة في المنطقة خلال الفترة من 18- 1442/04/20هـ. حضر الاستقبال عدد من مسؤولي الرياضة بمنطقة حائل والاتحاد السعودي للدراجات. حضر الاستقبال عدد من مسؤولي الرياضة بمنطقة حائل والاتحاد السعودي للدراجات.

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