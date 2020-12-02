شكرا لقرائتكم خبر نهائي أبطال العرب في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألمح مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، طلال آل الشيخ إلى إمكانية إقامة المباراة النهائية للنسخة الحالية في فبراير المقبل.

وأوضح آل الشيخ أن نهائي البطولة سيكون بعد أسبوع إلى شهر من انتهاء الدور نصف النهائي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الموعد المبدئي في فبراير المقبل.

كما أكد آل الشيخ أنه تم اعتماد موعد المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، على أن يعلن رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الشباب والاتحاد التقيا أمس في ذهاب الدور نصف النهائي.