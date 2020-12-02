شكرا لقرائتكم مصدر: زيزو يطالب وكيله بالبحث عن عرض أوروبى للرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن احمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لاوروبا مرة أخرى عقب عودته من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك على مدار عام ونصف، ونجح فى الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب فى الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى إلى أوروبا، وزادت رغبة اللاعب فى الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دورى ابطال افريقيا والخروج من الدور قبل النهائى لكأس مصر.

من ناحية أخرى أصبحت صفقة احمد الشيخ لاعب الأهلى السابق تمثل أول خلاف بين إدارة نادى الزمالك الجديدة بقيادة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة فى النادى برئاسة ايمن يونس، حيث رفضت اللجنة المعينة لادارة الزمالك توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ عقب استغناء الأهلى عنه، وذلك بعد دخول لجنة الكرة فى مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

واوصى ايمن يونس واشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ الا أن اللجنة المعينة رفضت بداعى هجوم اللاعب على الزمالك وقت أن كان لاعبا فى الأهلى وسخريته من نادى الزمالك، ليشتعل الخلاف بين لجنة الكرة وإدارة النادى التى تمسكت برأيها ورفضت ضم اللاعب رغم انه لاعب حر بلا نادي.

فيما قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدورى هذا الموسم، مقابل تقاضى 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته فى صفقة انتقال حر.