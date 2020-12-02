شكرا لقرائتكم سيراميكا يعلن التعاقد مع محمد حسن قادما من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع محمد حسن لاعب فبريق الزمالك على عقود انتقاله إلى فريق سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدورى الممتاز، وقرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل لاعب وسط الفريق، مقابل تقاضى 2.5 مليون جنيه، بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته فى صفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى قام الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك السابق بالتوقيع اليوم على ورقة المخالصة المالية والتى تفيد بحصوله على كافة مستحقاته من النادى عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب ورحيله عن صفوف الفريق لقيد المغربى حميد أحداد العائد من إعارة لنادى الرجاء المغربي.

وأبلغت إدارة الزمالك اللاعب الكونغولى كابونجو كاسونجو بالاستغناء عنه عقب مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت فى نهائى دورى ابطال افريقيا والتى حسمها الأهلى لصالح بهدفين مقابل هدف.

كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن احمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لاوروبا مرة أخرى عقب عودته من البرتغال.