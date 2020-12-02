شكرا لقرائتكم اجتماع لجنة الكرة بالمقاصة مع إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادى مصر المقاصة والمتحدث الرسمى للنادى جلسة مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة على هامش معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية، وذلك بحضور وليد هويدى مدير الكرة، وعضو لجنة الكرة بالنادى التى تضم العميد سيد متولى مدير التعاقدات والمدير الرياضى للنادى، وسيف أحمد عبد الخالق والكابتن مصطفى ريحان ووائل الدالي.
وأكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى المقاصة أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة مع إيهاب جلال جاء مثمرًا،حيث تعهد عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التى تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية على اعلى مستوى وتذليل أى عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفنى إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبى للدوري.
واوضح اللواء بكرى سليم أن إيهاب جلال أشاد بالجلسة المثمرة التى جمعته مع عبد الخالق، مشيرًا إلى أن لجنة الكرة أكدت فى اجتماعها على الدعم الكامل وغير المحدود للجهاز الفنى والفريق.
واضاف أن الجهاز الفنى واللاعبين فى حالة تركيز تامة فى معسكرهم الحالي
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