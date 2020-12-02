شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سموحة تجدد الثقة فى مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جدد أعضاء الجمعية العمومية لنادى سموحة ثقتهم فى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وفوضوه فى اختصاصاتهم الواردة بجدول أعمال الجمعية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية العادية عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المحدد بعشرة الاف عضو ، وذلك بعد حضور 1886 عضو من أصل 101908 ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اليوم وهم المسددين للاشتراكات لأخر سنة مالية .

وطبقا للمادة 14 من لائحة النظام الاساسي للنادي رقم 45 لسنة 2017، المعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية يعد عدم اكتمال النصاب تفويضا وتكليفا لمجلس الادارة باتخاذ القرارات اللازمة في بنود الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي التي يتم ارسالهم الي الجهة الادارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة لتقوم بدورها بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات للمراجعتها.