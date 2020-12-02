شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقي بين لجنة الكرة في المقاصة وإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة على هامش معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية، وذلك بحضور وليد هويدي مدير الكرة، وعضو لجنة الكرة بالنادي التي تضم العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي للنادي ، وسيف أحمد عبد الخالق مصطفى ريحان ووائل الدالي.
وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن الاجتماع الأول بين لجنة الكرة مع إيهاب جلال جاء مثمرًا ،حيث تعهد عبد الخالق بتذليل كل العقبات المالية التي تخص فريق وخاصة تجديد عقود اللاعبين واستقدام لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق، وإقامة معسكرات تدريبية علي اعلي مستوي وتذليل أي عقبات أخرى قد تواجه فريق الكرة، كما تعهد بتنفيذ كل طلبات المدير الفني إيهاب جلال سعيًا لعودة المقاصة للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري.
واوضح اللواء بكري سليم ان إيهاب جلال اشاد بالجلسة المثمرة التي جمعته مع عبد الخالق، مشيرًا إلى أن لجنة الكرة أكدت في اجتماعها على الدعم الكامل وغير المحدود للجهاز الفني والفريق.
واضاف أن الجهاز الفني واللاعبين في حالة تركيز تامة في معسكرهم الحالي
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