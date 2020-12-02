شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يبحث عن عرض أوروبي للرحيل عن الزمالك في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، حيث اكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك علي مدار عام ونصف ، ونجح في الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب في الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الي أوروبا ، وزادت رغبة اللاعب في الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دوري ابطال افريقيا والخروج من الدور قبل النهائي لكأس مصر.

من ناحية أخرى أصبحت صفقة احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق تمثل أول خلاف بين إدارة نادي الزمالك الجديدة بقيادة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة في النادي برئاسة ايمن يونس، حيث رفضت اللجنة المعينة لادارة الزمالك توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ عقب استغناء الأهلي عنه، وذلك بعد دخول لجنة الكرة في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

واوصي ايمن يونس واشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ الا ان اللجنة المعينة رفضت بداعي هجوم اللاعب علي الزمالك وقت ان كان لاعبا في الأهلي وسخريته من نادي الزمالك، ليشتعل الخلاف بين لجنة الكرة وإدارة النادي التي تمسكت برأيها ورفضت ضم اللاعب رغم انه لاعب حر بلا نادي.

فيما قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدوري هذا الموسم، مقابل تقاضي 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته في صفقة انتقال حر.