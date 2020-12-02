شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى. .محاضرة فنية وتدريبات بدنية استعدادا للمصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد. المران بدأ بمحاضرة تحفيزية من قبل الجهاز الفنى ثم تطرق لخوض اللاعبون تدريبات بدنية شاقة من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. وشمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم بجانب التسليم والتسلم.

واختتم المران بتقسيمة وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على إصلاح الأخطاء. أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الجبلاية تلقت إخطاراً من الاتحاد العربى لكرة القدم بتحديد 11 يناير المقبل موعداً لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بلقاء الإياب بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذى تم تأجيله بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .