شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ أول خلاف بين إدارة الزمالك ولجنة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت صفقة احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق تمثل أول خلاف بين إدارة نادي الزمالك الجديدة بقيادة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة في النادي برئاسة ايمن يونس، حيث رفضت اللجنة المعينة لادارة الزمالك توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ عقب استغناء الأهلي عنه، وذلك بعد دخول لجنة الكرة في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأوصي أيمن يونس وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ الا ان اللجنة المعينة رفضت بداعي هجوم اللاعب علي الزمالك وقت ان كان لاعبا في الأهلي وسخريته من نادي الزمالك، ليشتعل الخلاف بين لجنة الكرة وإدارة النادي التي تمسكت برأيها ورفضت ضم اللاعب رغم انه لاعب حر بلا نادي.

فيما قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدوري هذا الموسم، مقابل تقاضي 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته في صفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى اعلن نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مشوار الموسم المقبل والذي يشارك الزمالك خلاله في بطولتي الدورى وكأس مصر بخلاف بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم امام – محمد عبد الشافي – احمد فتوح – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد اشرف روقا – امام عاشور – اسلام جابر – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – شيكابالا – اوناجم – مصطفي فتحي – كريم بامبو

الهجوم : مصطفي محمد – حميد احداد – عمر السعيد

في سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالنادي يقود المفاوضات مع احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا ورفع اسمه من قائمة الأهلي .

وأجرى أشرف قاسم عدة اتصالات مع احمد الشيخ لاقناعه بالتوقيع للزمالك، ومن المنتظر ان يعقد اللاعب جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الامر سواء بالموافقة علي الانضمام للزمالك او رفض العرض المقدم من إدارة النادي الأبيض.

من ناحية أخرى طلب محمد صبحى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الاوليمبي من لجنة الكرة بالنادي برئاسة أيمن يونس السماح له بالرحيل الي فريق الإسماعيلي علي سبيل الإعارة ، في ظل رغبته في المشاركة في المباريات للحفاظ علي مكانه في قائمة المنتخب الاوليمبي التي تستعد للمشاركة في اوليمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث محمد صبحي مع ايمن يونس بشأن قبول عرض الإسماعيلي خاصة ان نادي الإسماعيلي متمسك بضم الحارس الشاب، ومن المنتظر ان يحصل محمد صبحي علي رد من لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره ، خاصة انه لا يشارك في المباريات في الزمالك منذ انضمامه بداية من الموسم الماضي.