شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لضم سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم لضم الأورجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد. ويرغب الأهلي في ضم مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري في الوقت الذي يكون ضمه على حساب الأنجولي جيرالدو ، وذلك بعد قيد المغربي بدر بانون علي حساب السنغالي اليو بادجي. ورفع الأهلي عرضه لضم سيرينو ل٢ مليون دولار في الوقت الذي اشترط صن داونز في بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.

وتلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

في الوقت الذي وقع أحمد الشيخ على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، ورغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز في الموسم الجديد إلا أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده.

وتلقى الأهلي عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادي إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي، وجاء تدخل الزمالك في الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.